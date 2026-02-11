Biblio Blabla Chef-Boutonne
Biblio Blabla Chef-Boutonne mercredi 18 février 2026.
Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-18
fin : 2026-05-20
Une fois par moi, un après-midi convivial pour partager vos coups du cœurs (livres, films, musique, expos…)
Rendez-vous les
– Mercredi 18 février
– Mercredi 18 mars
– Mercredi 15 avril
– Mercredi 20 mai .
Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50 mediatheque@chef-boutonne.fr
