Biblio Blabla Chef-Boutonne mercredi 18 février 2026.

Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-02-18

Une fois par moi, un après-midi convivial pour partager vos coups du cœurs (livres, films, musique, expos…)

Rendez-vous les
– Mercredi 18 février
– Mercredi 18 mars
– Mercredi 15 avril
– Mercredi 20 mai   .

Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50  mediatheque@chef-boutonne.fr

