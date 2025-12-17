Biblio ciné goûter Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin
Biblio ciné goûter Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin mardi 30 décembre 2025.
Place du Général de Gaulle Médiathèque du Buisson Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
La médiathèque et le cinéma du Buisson vous invitent à un biblio ciné goûter. Au programme un atelier créatif suivit du film La Petite Fanfare de Noël puis un goûter.
Film au tarif habituel du cinéma. .
