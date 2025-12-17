Biblio ciné goûter Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin

Biblio ciné goûter

Place du Général de Gaulle Médiathèque du Buisson Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

2025-12-30

La médiathèque et le cinéma du Buisson vous invitent à un biblio ciné goûter. Au programme un atelier créatif suivit du film La Petite Fanfare de Noël puis un goûter.

Film au tarif habituel du cinéma. .

Place du Général de Gaulle Médiathèque du Buisson Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 86 08 bibliotheque.buisson@wanadoo.fr

English : Biblio ciné goûter

