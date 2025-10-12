Biblio-Friperie Bibliothèque Le Jardin des Livres Vair-sur-Loire

Biblio-Friperie

Bibliothèque Le Jardin des Livres 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12 11:30:00

2025-10-12 2025-11-23

Pour faire le plein de vêtements de seconde main ou trouver la perle rare, rendez-vous à la Biblio-friperie, à la bibliothèque Le Jardin des Livres à Saint-Herblon les dimanches 12 octobre et 23 novembre ! .

English :

With winter just around the corner, it’s time to stock up on second-hand clothes at the biblio-friperie!

German :

Der Winter steht vor der Tür Zeit, sich mit Secondhand-Kleidung einzudecken, dank der Biblio-Friperie!

Italiano :

Con l’inverno alle porte, è tempo di fare scorta di abiti di seconda mano alla biblio-friperie!

Espanol :

Con el invierno a la vuelta de la esquina, ¡es hora de aprovisionarse de ropa de segunda mano en la biblio-fripería!

L’événement Biblio-Friperie Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis