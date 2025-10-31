Biblio mode d’emploi Médiathèque de Parthenay Parthenay

Biblio mode d’emploi Médiathèque de Parthenay Parthenay vendredi 31 octobre 2025.

Biblio mode d’emploi

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Voici un nouveau RDV pour prendre le temps d’échanger sur vos besoins en médiathèque comment chercher un document sur le site, comment accéder aux ressources numériques, qu’est-ce que je peux emprunter … ? Après cette séance, la médiathèque n’aura plus de secrets pour vous ? .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

English : Biblio mode d’emploi

German : Biblio mode d’emploi

Italiano :

Espanol : Biblio mode d’emploi

L’événement Biblio mode d’emploi Parthenay a été mis à jour le 2025-10-17 par CC Parthenay Gâtine