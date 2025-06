Biblio Plage – Vieux-Boucau-les-Bains 25 juillet 2025 11:00

Biblio Plage
Plage du Lac
Vieux-Boucau-les-Bains
Landes

Début : 2025-07-25 11:00:00

fin : 2025-07-25 17:00:00

2025-07-25

Envie de lire, découvrir un bon roman, une BD au soleil sur le bord du lac marin ?

La Médiathèque de Vieux Boucau sera présente plage du lac, à côté du poste des MNS, avec des revues, magazines, romans, livres documentaires et des jeux pour petits et grands.

Chaises longues et parasols seront également de la partie pour la lecture et le jeu.

Pendant ces 2 journées, la Médiathèque du centre-ville sera aussi accessible. .

Plage du Lac

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14

English : Biblio Plage

Playing is a simple pleasure, rich in learning and sharing!

Games of skill, chance, wordplay, strategy, cooperation?

strategy, cooperation?

German : Biblio Plage

Spielen ist ein einfaches Vergnügen, bei dem man viel lernen und teilen kann!

Geschicklichkeitsspiele, Glücksspiele, Briefspiele, Strategiespiele, Lernspiele,..

kooperation,?

Italiano :

Avete voglia di leggere, di scoprire un buon romanzo o un fumetto sotto il sole in riva al lago marino?

La biblioteca multimediale Vieux Boucau sarà a disposizione sulla spiaggia del lago, accanto alla stazione dei bagnini, con riviste, romanzi, libri di saggistica e giochi per grandi e piccini.

Espanol : Biblio Plage

Jugar es un placer sencillo, rico en aprendizaje y en compartir

Juegos de habilidad, de azar, de palabras, de estrategia, de cooperación?

cooperación, etc

