Biblio secrète Médiathèque Jean Vautrin (Gradignan) Gradignan

Biblio secrète Médiathèque Jean Vautrin (Gradignan) Gradignan samedi 4 octobre 2025.

Biblio secrète Samedi 4 octobre, 15h30 Médiathèque Jean Vautrin (Gradignan) Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T16:30

Fin : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T16:30

Découvrez la médiathèque comme vous ne l’avez jamais vue !

Des zones interdites (ou presque) vous ouvrent leurs portes le temps d’une visite insolite et pleine de surprises.

Incarnez un agent Bibliothécaire en Mission Spéciale et partez à l’aventure dans les coulisses de la médiathèque, entre exploration, curiosité et amusement.

Médiathèque Jean Vautrin (Gradignan) 32 Rte de Léognan, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557121890 https://www.lamediathequedegradignan.fr/accueil-portal.aspx https://www.instagram.com/mediatheque.gradignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 12 18 90 »}] Inaugurée en décembre 2006, la Médiathèque Jean Vautrin a été pensée comme un outil de démocratisation de l’accès à la Culture résolument ouvert à tous les publics (valides et handicapés) et abritant les biens et services culturels les plus modernes dans des espaces conviviaux. Animée par une équipe de professionnels passionnés, la Médiathèque, déployée sur 2500 m2, propose un Espace Jeunesse en rez-de- jardin, au-dessus duquel s’articulent les Espaces Adultes, Cinéma, Musique et Multimédia. Parking et transports en commun à proximité.

Découvrez la médiathèque comme vous ne l’avez jamais vue !

Médiathèque Jean Vautrin (Gradignan) / Canva