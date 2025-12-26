Biblio Zen Pause relax, Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Biblio Zen Pause relax

Ludo bibliothèque Ondres

2026-02-17

2026-02-17

2026-02-17

“Inspire, expire”, au gré d’une histoire, d’une musique et d’un temps de relaxation avec Alice Altemer, conteuse sophrologue.

Duo Parents/enfants de 3 à 5 ans, sur inscription.

RDV à 10h30.

Durée 1h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

