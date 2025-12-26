Biblio Zen Pause relax, Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Biblio Zen Pause relax, Ludo bibliothèque Ondres Ondres mardi 17 février 2026.
Biblio Zen Pause relax
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
“Inspire, expire”, au gré d’une histoire, d’une musique et d’un temps de relaxation avec Alice Altemer, conteuse sophrologue.
Duo Parents/enfants de 3 à 5 ans, sur inscription.
RDV à 10h30.
Durée 1h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biblio Zen Pause relax
L’événement Biblio Zen Pause relax Ondres a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx