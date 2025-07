Biblio’âne Uzerche

Biblio’âne Uzerche jeudi 10 juillet 2025.

Biblio’âne

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 17:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Chaque jeudi, depuis la ville haute, déambulez jusqu’aux bords de la Vézère, avec 2 ânes bâtés chargés de caisses remplies d’albums à lire. Un petit périple de 2 kms dans la nature, avec des pauses lecture, afin de profiter de nos compagnons aux grandes oreilles. Avec l’aide d’Armelle et Jean-François, vous guiderez les baudets jusqu’au bord de la Vézère. Il sera temps de sortir les livres pour les plus petits, les livres seront lus par vos guides, quand les plus grands peuvent se servir directement et profiter de cette bibliothèque ambulante ou les ânes sont les personnages principaux. En cas de pluie, pas de panique, une solution de repli est prévue.

17h30 à 19h départ cour Jean Jaurès gratuit.

Cette animation est assurée par Les Ânes du Gîte, et offerte par la Ville d’Uzerche. .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71

English : Biblio’âne

German : Biblio’âne

Italiano :

Espanol : Biblio’âne

L’événement Biblio’âne Uzerche a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze