Bibliobike Bibliothèque Ludothèque du Lézard Maillane

Du 04/02 au 25/02/2026 le mercredi de 9h à 18h. Le jeudi de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h. Bibliothèque Ludothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Un vélo pour pédaler avec lequel nous invitons le public à l’immersion sensorielle dans un récit, des paysages, un graphisme, où les personnages s’animeront au fil des mouvements. Un pédalier, un écran et une application pour lire autrement !

Tout public à partir de 7 ans En libre accès à la bibliothèque tout le mois de Février .

Bibliothèque Ludothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr

