Bibliobraderie Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Bibliobraderie

Du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2025.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE DE 13H À 20H

SAMEDI 13 DÉCEMBRE DE 10H À 19H. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez chiner des livres sortis des collections des bibliothèques !

Chaque année, les bibliothécaires font de la place dans leurs rayonnages et retirent des livres pour mettre en avant des nouveautés.



Les livres dégradés partent au recyclage, ceux en bon état sont donnés aux associations qui en font la demande. Le reste, des romans et documentaires pour adultes et jeunesse est proposé à la vente à l’occasion de la Bibliobraderie au prix de 1€ ou 3 € pour les beaux livres.



Venez chiner romans, beaux livres, bandes dessinées, des livres pour enfants, des documentaires sur les pays, l’histoire, les sciences, la Provence.



Exceptionnellement la bibliothèque ouvrira à 13h le vendredi 12 décembre. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

