Bibliobraderie Saint-Quentin
Bibliobraderie Saint-Quentin samedi 13 septembre 2025.
Bibliobraderie
9 Rue des Canonniers Saint-Quentin Aisne
Tarif : 1 – 1 –
1
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
Date(s) :
2025-09-13
La médiathèque Guy de Maupassant organise la Bibliobraderie le samedi 13 septembre de 14h à 18h !
Venez dénicher des livres et revues (adultes et jeunesse) sortis des collections de la médiathèque.
1€ le document.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le matin.
L’après-midi, les prêts de documents seront suspendus et les retours se feront par la trappe extérieur.
Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Canonniers. 1 .
9 Rue des Canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 61 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bibliobraderie Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois