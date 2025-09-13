Bibliobraderie Saint-Quentin

Bibliobraderie

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin Aisne

La médiathèque Guy de Maupassant organise la Bibliobraderie le samedi 13 septembre de 14h à 18h !

Venez dénicher des livres et revues (adultes et jeunesse) sortis des collections de la médiathèque.

1€ le document.

La médiathèque sera exceptionnellement fermée le matin.

L’après-midi, les prêts de documents seront suspendus et les retours se feront par la trappe extérieur.

