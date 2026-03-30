Bibliocréativité jeunesse LE LIEU Saint-Amour

Bibliocréativité jeunesse

LE LIEU 23 rue de Bresse Saint-Amour Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-14

Le programme créatif

– Bibliothérapie soigner par le livre pour enfant et adulte

– Atelier Flow Créatif *

* Le concept de flow a été inventé par le psychologue Mihály Csíkszentmihályi dans les années 1970. Ce terme désigne un état mental où une personne est complètement immergée dans une activité, avec un niveau de concentration intense et une perte de la notion du temps.

Demandez le programme du 1er trimestre 2026

06 24 40 03 21 .

LE LIEU 23 rue de Bresse Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 40 03 21

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English : Bibliocréativité jeunesse

L’événement Bibliocréativité jeunesse Saint-Amour a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA