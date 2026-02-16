Bibliocréativité murmures littéraires Lesparre-Médoc

Bibliocréativité murmures littéraires

25 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-02

fin : 2026-06-03

2026-04-02

Murmure Majuscule vous propose, une exposition interactive “La cour des contes”.

Une enquête policière pour les plus jeunes, dans l’univers du conte ! Blanche neige a été tuée… Le prince Philippe nous met au parfum illico. Il faut trouver le coupable ! Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité les enfants sont aux manettes !

Un dispositif sonore “L’Igloo” avec 3 contes étonnants “Les histoires comme ça de Rudyard Kipling “, Cie Intérieur Nuit.

La baleine et son gosier, Le dromadaire et sa bosse, L’enfant d’éléphant.

Du 14 avril au 5 mai. A partir de 4 ans.

Un cocon à contes.

Les murmures terrifiants des bois ont enlevé vos bibliothécaires, Ophélie et Sandrine… Venez les sauver en leur donnant un petit caillou !

Mercredi 27 mai 14h30/15h30 (7/10 ans) 16h30/17h30 (3/6 ans) .

25 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 80 66 bibli.lesparre@gmail.com

