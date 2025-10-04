Biblio’fiesta : fresque géante autour du vélo Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Biblio’fiesta : fresque géante autour du vélo Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Viens participer à la création d’une fresque géante autour du thème du vélo avec les conseils de Marie Mazas, autrice de l’Encyclo du vélo aux éditions de La Martinière

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue du Général de Gaulle Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563760610 https://www.facebook.com/mediatheques.grand.albigeois;https://www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/mediatheques/ Bus, navette gratuite, parking

