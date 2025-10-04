Biblio’fiesta : les vélos DJ ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Biblio'fiesta : les vélos DJ ! Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Tout l’après-midi sera rythmé par Ataraxia Sound System, les vélos DJ !

Une sono à énergie musculaire, alimentée par des vélos actionnés par le public ! Venez muscler vos cuisses !

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue du Général de Gaulle Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563760610 https://www.facebook.com/mediatheques.grand.albigeois;https://www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/mediatheques/ Bus, navette gratuite, parking

