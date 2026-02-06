BiblioJeux Illats
BiblioJeux Illats mercredi 11 février 2026.
BiblioJeux
1550 Route des Landes Illats Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-28 2026-03-11 2026-03-28
Seul(e), en famille ou entre amis, découvrez un large choix de jouets et de jeux pour petits et grands (jouets, jeux de société, jeux de plateaux, jeux de cartes… ) à la bibliothèque intercommunale d’Illats ! .
1550 Route des Landes Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58 mediatheque@convergence-garonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BiblioJeux
L’événement BiblioJeux Illats a été mis à jour le 2026-02-02 par La Gironde du Sud