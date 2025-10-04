BIBLIOLAB, FABRIQUE TA LAMPE À LAVE ! Cabrières

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Découvre la magie des sciences en fabriquant ta propre lampe à lave ! Une expérience rigolote et pleine de surprises !

A partir de 6 ans

Gratuit, sur inscription. .

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

English :

Discover the magic of science by making your own lava lamp!

German :

Entdecke die Magie der Wissenschaft, indem du deine eigene Lavalampe herstellst!

Italiano :

Scoprite la magia della scienza costruendo la vostra lampada di lava!

Espanol :

Descubre la magia de la ciencia fabricando tu propia lámpara de lava

