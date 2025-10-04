BIBLIOLAB, FABRIQUE TA LAMPE À LAVE ! Cabrières
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Découvre la magie des sciences en fabriquant ta propre lampe à lave ! Une expérience rigolote et pleine de surprises !
A partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription. .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
English :
Discover the magic of science by making your own lava lamp!
German :
Entdecke die Magie der Wissenschaft, indem du deine eigene Lavalampe herstellst!
Italiano :
Scoprite la magia della scienza costruendo la vostra lampada di lava!
Espanol :
Descubre la magia de la ciencia fabricando tu propia lámpara de lava
