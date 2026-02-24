Bibliomusique Les semaines de la petite enfance Quai Robert Alba Châteaulin

Bibliomusique Les semaines de la petite enfance

Quai Robert Alba Bibliothèque Châteaulin Finistère

Début : 2026-04-07 10:45:00

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Lectures et musiques avec l’école de musique de Châteaulin.

Pour les 0-3 ans accompagnés. Gratuit, sur inscription .

Quai Robert Alba Bibliothèque Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 81 01 76

