BIBLIOPLAGE – Canet-en-Roussillon, 5 juillet 2025 10:00, Canet-en-Roussillon.

Pyrénées-Orientales

BIBLIOPLAGE Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-08-31 13:00:00

2025-07-05

Choisissez un livre et installez-vous face à la mer !

Promenade de la Cote Vermeille

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67 biblio@canetenroussillon.fr

English :

Choose a book and take a seat facing the sea!

German :

Wählen Sie ein Buch aus und machen Sie es sich mit Blick auf das Meer gemütlich!

Italiano :

Scegliete un libro e sedetevi di fronte al mare!

Espanol :

Elija un libro y siéntese frente al mar

