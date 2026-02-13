Biblioremix spécial familles à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Biblioremix spécial familles à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 28 février, 14h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Vous habitez le quartier Bordeaux-Lac et vivez en famille ?

Venez participer à l’atelier Biblioremix « spécial familles » et échanger en toute convivialité, pour concevoir ensemble la future bibliothèque du quartier.

Le samedi 28 février à partir de 14h.

Sur inscription en famille, auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Concertation et atelier participatif avec les habitant(e)s du quartier Bordeaux-Lac Concertation Atelier participatif

