Biblioscape ! Médiathèque La Source Sallebœuf
Biblioscape ! Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 3 septembre 2025.
Biblioscape !
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 10:30:00
fin : 2025-09-10 11:45:00
Date(s) :
2025-09-03 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13
Du 1er au 13 septembre, la médiathèque devient un terrain de jeu. Venez tenter le Biblioscape et aidez nous à résoudre le mystère des livres disparus de la médiathèque. Gratuit, sur inscription. Accès à partir de 10 ans (accompagné d’un adulte). .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
English : Biblioscape !
German : Biblioscape !
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblioscape ! Sallebœuf a été mis à jour le 2025-08-06 par OT de l’Entre-deux-Mers