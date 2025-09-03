Biblioscape ! Médiathèque La Source Sallebœuf

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Du 1er au 13 septembre, la médiathèque devient un terrain de jeu. Venez tenter le Biblioscape et aidez nous à résoudre le mystère des livres disparus de la médiathèque. Gratuit, sur inscription. Accès à partir de 10 ans (accompagné d’un adulte). .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

