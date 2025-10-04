Biblioshow, « chant et luth à l’entresol de Carré d’art » à 17h30 Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T17:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Pour finir la journée par un Biblioshow spécial musique occitane avec Laurent Cavalié « A la frontièra dels Gigants », chant et luth à l’entresol de Carré d’art : bibliothèque adultes.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

DR