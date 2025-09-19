Bibliotech Exposition de Georges-Emmanuel Arnaud Bibliothèque Schœlcher Fort-de-France

Bibliotech Exposition de Georges-Emmanuel Arnaud Bibliothèque Schœlcher Fort-de-France vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Bibliotech

Exposition de Georges-Emmanuel Arnaud

Du 6 au 27 septembre 2025 — Bibliothèque Schœlcher, Fort-de-France

Vernissage : 5 septembre, 18h30 – 20h

Rencontre « Patrimoine en mouvement à l’ère du numérique » : 19 septembre, 18h30 – 20h

À travers l’exposition Bibliotech, Georges-Emmanuel Arnaud propose un regard inédit sur la Bibliothèque Schœlcher : une traversée visuelle où la matière du patrimoine se transforme en nuages de points. Ces images, qu’il nomme Coalescence, naissent de croisements technologiques — principalement le scan laser — et donnent vie à des rendus tour à tour fantomatiques, poétiques et techniques.

Présentées sous forme de tirages encadrés, ces œuvres offrent l’expérience troublante et magique de redécouvrir ce lieu emblématique « comme on ne l’a jamais vu ». Entre apparition et disparition, elles interrogent la mémoire des pierres, leur matérialité et leur fragilité, mais aussi leur avenir dans l’univers numérique.

Le vendredi 19 septembre, à la veille des Journées européennes du patrimoine, une rencontre intitulée « Patrimoine en mouvement à l’ère du numérique » invitera le public à dialoguer autour d’une question essentielle : comment les technologies contemporaines, en réinventant nos façons de voir, peuvent-elles aussi contribuer à préserver et transmettre nos patrimoines, qu’ils soient matériels ou immatériels ?

Bibliothèque Schœlcher Rue de la Liberté – 97200 FORT DE FRANCE Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596556830 http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq/BS Monument historique classé en 1973, la Bibliothèque Schoelcher résulte d’une démarche particulière de Victor Schoelcher en direction du conseil général de Martinique encore sous régime colonial. Elle abrite le don d’origine de Victor Schoelcher fait à la colonie, les fonds patrimoniaux sur la Martinique et les Antilles. C’est une bibliothèque patrimoniale et de lecture publique.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Georges-Emmanuel ARNAUD