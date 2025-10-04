Biblio’thé spécial auteur sénassais Médiathèque Pierre Beynet Sénas

Biblio’thé spécial auteur sénassais

Samedi 4 octobre 2025. Médiathèque Pierre Beynet 12 cours Jean Jaurès Sénas Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez découvrir et échanger avec l’autrice sénassaise Pauline Perrier !

Ce biblio’thé sera un moment de partage décontracté avec l’autrice, où elle partagera ses anecdotes d’autrice et ses coups de cœur littéraires, le tout en prenant le thé accompagné de petits gâteaux. Le public pourra bien sûr également poser ses questions. .

Médiathèque Pierre Beynet 12 cours Jean Jaurès Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 68 02 97 senas.mediatheque@gmail.com

English :

Come and meet and chat with local author Pauline Perrier!

German :

Entdecken und diskutieren Sie mit der Autorin Pauline Perrier aus Sénassaise!

Italiano :

Venite a conoscere e a chiacchierare con l’autrice locale Pauline Perrier!

Espanol :

Venga a conocer y charlar con la autora local Pauline Perrier

