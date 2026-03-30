Bibliothécaires juniors Bibliothèque Gutenberg Paris

Venez participer à un atelier spécial et organisez la fête de la bibliothèque « Ça bouge à Gutenberg » prévue pour le samedi 30 mai.

Sur inscription, à partir de 8 ans.

Réunion exceptionnelle de la tribu : et ce n’est pas un poisson d’avril !

Le mercredi 01 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T15:00:00+02:00_2026-04-01T16:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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