Bibliothécaires juniors Bibliothèque Gutenberg Paris
Bibliothécaires juniors Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 1 avril 2026.
Venez participer à un atelier spécial et organisez la fête de la bibliothèque « Ça bouge à Gutenberg » prévue pour le samedi 30 mai.
Sur inscription, à partir de 8 ans.
Réunion exceptionnelle de la tribu : et ce n’est pas un poisson d’avril !
Le mercredi 01 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-01T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T15:00:00+02:00_2026-04-01T16:00:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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