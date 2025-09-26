Bibliothèque 40 ans « Le Rocher » de la compagnie Morisse Médiathèque Carhaix-Plouguer

Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

A l’occasion de ses 40 ans , la bibliothèque de Carhaix vous propose un moment de convivialité .

Conte « Le Rocher » de la Compagnie Morisse à partir de 3 ans dans l’enceinte des locaux, suivit d’un cocktail apéritif à l’extérieur de la bibliothèque coté parc du château et une exposition retraçant les évolutions successive de la médiathèque depuis 1985. .

Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34

