Rencontre littéraire à la bibliothèque Aimé Césaire avec Isabelle Sorente Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Rencontre littéraire à la bibliothèque Aimé Césaire avec Isabelle Sorente Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 18 octobre 2025.

A propos de l’autrice :

Romancière

et directrice de la collection engagée Bestial, Isabelle Sorente analyse avec brio les travers de

notre société : conformisme consumériste, addiction, racisme, violences

faites aux femmes. Elle offre une pensée profonde sur les problèmes

existentiels contemporains avec un apport philosophique remarquable.

L’autrice nous livre à travers ses

romans de magnifiques portraits de femmes et d’hommes face à l’adversité, à la

solitude, aux regrets et au deuil.

« Quelqu’un m’a dit un jour que notre dernière

pensée, la toute dernière, était la plus importante de notre vie parce qu’elle

détermine tout ce qui se passera ensuite, quand nous ne serons plus là. »

Résumé Editeur :

Une jeune fille

meurt à vingt ans et tout est bouleversé. Pour celles et ceux qui l’aimaient,

ses parents, son frère, son amie, son amant, une question surgit : quelle a été

sa dernière pensée ? Comme si en cherchant et en découvrant une vérité

mouvante, ils pouvaient comprendre cette disparition, leur vie, l’univers tout

entier.

Lien Substrack : Rêves Lucides | Isabelle Sorente | Substack

Lien J.C. Lattès : Isabelle Sorente | JC Lattès

Lien Instagram Bibliothèque : Instagram

Evènement en partenariat avec la librairie le Livre Ecarlate

Isabelle Sorente viendra nous parler de son dernier roman « Medusa », ainsi que de son travail d’autrice et d’éditrice de la collection engagée Bestial.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr