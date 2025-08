Exposition collective d’art urbain « Les violettes du Montparnasse ou comment les féministes et les les-biennes changent la société » organisée par Garidell 14 Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Exposition collective d’art urbain « Les violettes du Montparnasse ou comment les féministes et les les-biennes changent la société » organisée par Garidell 14 Bibliothèque Aimé Césaire Paris mercredi 5 novembre 2025.

A propos de l’exposition

Initialement programmée à la galerie

du Montparnasse dans le cadre du droit des femmes en mars puis au Festival des

Dramagouines et au Salon du livre lesbien en mai, cette exposition d’art urbain

s’installe en novembre à la bibliothèque Aimé Césaire pour le Festival des

Fiertés LGBTQIA+

porté par la mairie du 14ème arrondissement de Paris.

Aujourd’hui, l’art urbain est investi

par des artistes femmes féministes qui transmettent sur les murs de nos rues

des messages féministes, directement accessibles aux passant.e.s de tout âge et

de toute catégorie sociale. Un visuel, surtout une œuvre d’art, est

bien souvent plus parlant et instructif qu’un discours ou un texte. Il percute

d’emblée les consciences et interroge. Cet art de rue imprime des images fortes

dans la tête. Les femmes s’embrassent, ont des poils sur les jambes, les vulves

et clitoris s’exposent. Les artistes de cette exposition se font la voie/voix d’une

libération des femmes, en somme la liberté des femmes de disposer de leur

corps, de leur sexualité et de l’espace public, de façon

d’autant plus efficace peut-être que leur art s’affiche justement

dans l’espace public !

Nous sommes fières de pouvoir faire

tourner cette exposition pour contribuer à une plus grande visibilité et

connaissance des cultures féministes et lesbiennes, en écho à l’histoire du quartier du Montparnasse, à l’histoire

de l’art et de la liberté des femmes. En effet, même si les féministes ont gagné

des batailles essentielles pour le droit des femmes, ces droits restent

fragiles et il y a encore bien des batailles à gagner. Ainsi, si l’homosexualité féminine ne

se cache plus aujourd’hui, elle reste encore discrète et moins revendicative

que les autres minorités sexuelles.

C’est à la Grèce antique qu’il faut

remonter pour lire des textes valorisant une sexualité fière et non hétéronormée, notamment à la poétesse Sappho

de l’île de Lesbos, qui célèbre l’amour

lesbien. Et pourtant, les libertés ont été formidables dans les années 20 et à la Belle Époque : l’âge d’or des salons

lesbiens (apparition du mot « lesbienne » en 1925). Mais

après, mal vues et rejetées, les lesbiennes se cachent et sont invisibles jusqu’aux

années 80.

Cette exposition propose de les rendre

visible à partir de portraits d’artistes, écrivaines, militantes etc. qui ont

eu une réflexion sur leur lesbianisme. En effet, les lesbiennes ont contribué à

changer l’art et les représentations genrées. Elles ont aussi beaucoup apporté

à plusieurs mouvements sociaux (féministe, antisida, LGBTQ+…). Ce sont les années

de l’épidémie de SIDA qui ravage la communauté homosexuelle, qui vont

enclencher une militance radicale vers la reconnaissance des communautés LGBTQ+. L’artiste gay de street-art Keith

Haring, activiste pour la cause des homosexuels et la lutte contre le sida, a

marqué le regard qu’on porte vis-à-vis

de la sexualité

et du genre, surtout dans le domaine artistique et culturel. L’influence

d’activistes LGBTQIA+ a modifié les attentes des spectateurs.trices mais aussi

des exposant.e.s d’art. En effet, si l’œuvre de Robert Mapplethorpe peut encore

choquer, c’est très loin du scandale de sa première apparition. Pareillement

avec les œuvres provocatrices de Frida Kahlo. L’artiste mexicaine a toujours

interrogé la féminité et la masculinité, proposant un discours féministe

et une approche fluide de la bisexualité.

Plus

spécifiquement, dans l’art urbain, art de rue, art roi de l’espace public où les femmes sont

davantage exposées, art « hors-la loi » à ses débuts dans les années 60-70 à New-York,

les artistes féminines sont encore aujourd’hui minoritaires. Et en danger dans

certains pays où les extrémismes

religieux régentent l’ordre moral et social. Même si les femmes artistes sont

de plus en plus nombreuses à peindre des murs immenses, à évoluer en collectif,

à défendre leur art, leur visibilité et se déclarer féministes. Mais qu’en est-il des artistes

de street-art féministes et/ou lesbiennes ? Comment s’expriment-elles ? Il

semblerait qu’il se crée un chemin dans une jungle hostile, par les

questionnements sur l’identité sexuelle et les remises en cause des

assignations sociales de genre que posent les premières artistes urbaines qui

ont déconstruit le genre comme Kashink dès 2013. Mais laissons les artistes

elles-mêmes nous répondre

Dates importantes relatives à l’exposition :

L’exposition se tiendra du 5 novembre au 3 décembre 2025,

Une visite guidée de l’exposition aura lieu lors du vernissage le 6 novembre et

du finissage le 3 décembre à 19h.

Exposition organisée au sein de la bibliothèque Aimé Césaire à l’occasion du Festival des Fiertés LGBTQIA+.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

Du mercredi 05 novembre 2025 au mercredi 03 décembre 2025 :

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr