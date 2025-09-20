Bibliothèque Albert Legendre Bibliothèque Albert Legendre Laval

Bibliothèque Albert Legendre Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Cette visite vous invite à explorer les collections patrimoniales de la bibliothèque à travers une exposition en trois vitrines sur les voyages et l’architecture. Gravures et textes anciens dévoilent le monde et ses merveilles bâties, à l’image des livres de François Pyrard (vers 1578–vers 1621), célèbre Lavallois et grand voyageur.

Une visite sera proposée à 16h, sans inscription

Bibliothèque Albert Legendre Rue de la Halle aux Toiles Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire

