Lecture : Ravel de Jean Echenoz Bibliothèque Amélie Paris

Lecture : Ravel de Jean Echenoz Bibliothèque Amélie Paris mercredi 8 octobre 2025.

Par petites touches, avec humour et tendresse, Jean Echenoz fait revivre un personnage complexe, raffiné et fragile, redonnant son humanité quotidienne au génie consacré. Le récit couvre les 10 dernières années du compositeur alors en pleine gloire entre sa grande tournée aux Etats-Unis et son décès dans sa petite maison de Montfort-l’Amaury.

Lecture – accompagnée d’extraits musicaux – par Evelyne Bork et Gabriel Ohayon.

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

La bibliothèque Amélie vous propose une lecture de larges extraits du roman que Jean Echenoz consacre à Maurice Ravel, figure majeure du génie musical français du début du XXe siècle.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h00 à 19h00

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7