Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris samedi 5 juillet 2025

Samedi 5 juillet à 15h. Tout public.

Le samedi 05 juillet 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Venez défier vos amis et votre famille manette en main autour

d’une sélection de jeux Nintendo Switch pour tous et toutes :

d'une sélection de jeux Nintendo Switch pour tous et toutes :

Faites votre choix et amusez-vous !

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7