Exposition de l’Association Française d’Astronomie « Ciel miroir des cultures » Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 11 septembre 2025.

Cette exposition retrace le parcours de l’astronomie au travers des cultures, ses représentations, les projections et les usages d’un ciel scientifique, peuplé de monstres et / ou de dieux.

Le cosmos est devenu l’écran de projection des croyances et de l’imaginaire des humains.

Depuis des siècles, l’énigme du ciel interroge l’être humain.

Le ciel a toujours été l’objet de l’attention des hommes.

Et ce sur toute la surface de la terre.

Entre observations rudimentaires au départ, puis déductions, puis tentative de figuration, recoupements et approche rationnelle évolutive en lien avec les progrès scientifiques, l' »approche » du ciel s’est transformée et peut-être même cela n’est-il pas fini ….

Ce parcours permet de clarifier les différences entre croyances, convictions et savoirs étayés sur des connaissances scientifiques.

Néanmoins, nous vivons dans l’héritage de ces multiples approches et la part de mystère que nous ressentons face au ciel – ne sommes-nous point constitué des mêmes éléments, voire de poussières d’étoiles ? – n’est pas près de disparaître.

Cette exposition a été conçue et élaborée par l’Association Française d’Astronomie avec le soutien du Ministère de la Culture.

S’émerveiller en même temps que se questionner sur ce que le cosmos cache, contient, garde et représente pour nous les humains.

