Mémoires d’autres mondes – exposition photo astronomie par l’Association Française d’Astronomie Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 11 septembre 2025.

Patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous, en tous lieux, à tous les âges, il est universel et sans frontière. L’observation du ciel est une source inépuisable de rêves, de contes, d’aventures humaines, de mystères et de passions. Contempler la voûte céleste, c’est aussi l’occasion de porter un regard sur le monde qui nous entoure et de le confronter au mystère de l’infiniment grand.

Trois volets :

« Mille Milliards de planètes » consacré aux planètes extrasolaires – nouveaux mondes, étoiles ou planètes, nouvelles frontières, mille milliards de systèmes solaires, illusions martiennes…

« Par Toutatis » consacré aux astres errants du Système solaire : comètes, astéroïdes et étoiles filantes

« Espace : voyages extraordinaires » consacré à l’exploration du Système solaire – lune, soleil, mars, saturne…

Une exposition proposée par l’Association Française d’Astronomie.

Un triptyque de trois expositions permettant d’aborder l’exploration du système solaire, les astres errants du système solaire, et enfin les planètes extra-solaires. Des images du ciel pour éveiller la curiosité des enfants.

Du jeudi 11 septembre 2025 au mercredi 29 octobre 2025 :

gratuit

Entrée libre. Tout public à partir de 7 ans. Au 3ème étage.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/