Les planètes, entre art, mythes et sciences par l’agence de médiation culturelle ARTORA Bibliothèque André Malraux Paris

Les planètes, entre art, mythes et sciences par l’agence de médiation culturelle ARTORA Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 2 octobre 2025.

Embarquez pour un voyage fascinant à travers

l’histoire et les mystères des planètes. Cette conférence propose d’explorer

leur dimension mythologique, scientifique et artistique, en révélant comment

Mars, Vénus ou Jupiter ont hérité des noms de divinités et véhiculent encore

aujourd’hui de puissants symboles. Nous retracerons également l’évolution des

connaissances, depuis le modèle géocentrique jusqu’aux grandes étapes de la

conquête spatiale.

Les

noms de nos jours de la semaine trouvent d’ailleurs leurs racines dans la

mythologie et dans ceux des planètes, des origines que nous dévoilerons,

accompagnées d’autres anecdotes tout aussi captivantes.

L’art ponctuera ce périple, à travers des œuvres majeures, des récits

littéraires et la musique envoûtante de Gustav Holst. Entre légendes anciennes

et découvertes scientifiques, nous chercherons à mieux appréhender les

richesses de notre système solaire.

Créée en 2018, ARTORA est une agence

spécialisée dans la médiation culturelle et dans le recrutement de médiateurs

et médiatrices capables de s’adapter à chaque lieu et à chaque public. Forte de

plus de 12 000 interventions réalisées, ARTORA organise aujourd’hui près de 400

prestations par mois partout en France.

Artora intervient dans des contextes

très variés : musées, lieux patrimoniaux, centres d’art, mairies, écoles,

institutions privées, EHPAD, résidences et clubs séniors… et bien sûr, des

bibliothèques et médiathèques, pour proposer des animations culturelles et des

expériences enrichissantes à tous les publics. Sa raison d’être est de rendre accessibles les œuvres et les discours artistiques

à toutes et tous, quels que soient l’âge, les connaissances ou les motivations

des visiteurs. La ligne de conduite repose sur une médiation inclusive,

exigeante et engageante, portée par des professionnels capables de transmettre

les savoirs avec passion, clarté et enthousiasme. Il y a toujours une adaptation au contexte du lieu comme au profil des publics, en plaçant

toujours la personne accueillie au centre de la médiation proposée.

Une conférence pour découvrir ou re-découvrir les relations qui se sont nouées au fil du temps entre le ciel et l’imaginaire humain, au croisement des mythes, de l’art et des connaissances scientifiques

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T19:00:00+02:00_2025-10-02T20:30:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/