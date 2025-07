Faire résonner notre nature de poussière d’étoiles au travers des mots Bibliothèque André Malraux Paris

Faire résonner notre nature de poussière d’étoiles au travers des mots Bibliothèque André Malraux Paris samedi 11 octobre 2025.

Nous sommes tous les enfants des étoiles. Tout ce qui constitue notre organisme : nos os, nos muscles, notre peau sont des tissus vivants composés de molécules, elles-mêmes constituées d’atomes de carbone, d’oxygène, de fer, d’azote, de calcium. Tous ces éléments ont été fabriqués au cœur des étoiles.

Tout d’abord se propulser à l’aide des mots dans l’univers : voie lactée, galaxie, constellations, nébuleuse, trou noir, univers, planètes, étoiles …

Faire provision, glaner dans le connu du lexique.

Puis entrer en résonnance avec cette mystérieuse filiation.

Percevoir l’immensité et notre lien avec elle.

Ecouter le chant des étoiles s’il se laisse entendre.

Puis au gré de propositions étoilées, écrire.

Cet atelier est pensé pour que chacun quelque soit son âge trouve un bonheur d’écrire.

« Pourquoi ne peux-tu pas entendre les étoiles ?

C’est la question que posèrent un soir les Bushmen du Kalahari à l’explorateur Laurens van der Post. Il rit, croyant à une boutade. Mais ils ne plaisantaient pas. Lorsqu’ils comprirent qu’il ne pouvait vraiment pas entendre le chant des étoiles, leur joie se transforma en une douce tristesse.

Pour eux, les étoiles chantaient véritablement. Le ciel nocturne murmurait une mélodie subtile, un chant secret de l’univers, que seuls ceux encore reliés à la Terre, aux souffles du vivant, savaient entendre.

Ne pas percevoir ce chant, ce n’était pas être sourd. C’était être coupé. C’était avoir perdu le lien. A leurs yeux, la véritable tragédie n’était pas de perdre l’ouïe mais de perdre l’intimité avec le monde, de ne plus appartenir au chant de l’univers. (The lost world of the Kalahari – Laurens van der Post)

Atelier d’écriture autour du cosmos et de ses profondeurs

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 12h30

gratuit

Tout public à partir de 9 ans.

Réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T15:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T12:30:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/