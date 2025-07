Fête du Cinéma d’Animation Bibliothèque André Malraux Paris

Fête du Cinéma d'Animation Bibliothèque André Malraux Paris samedi 11 octobre 2025.

Dans le cadre de la Fête du Cinéma d’Animation, la bibliothèque André Malraux vous propose une sélection de films d’animation pour le public jeunesse sur le thème de l’espace.

Destinée aux enfants à partir de 5 ans, cette sélection ludique fera de vous un spectateur averti en matière de science.

Un programme d’une heure composé de quatre films courts :

Les Astres immobiles de Noémie Gruner et Séléna Picque, 26 min

Swing to the Moon de Marie Bordessoule, Adriana Bouissié, Chloé Lauzu, Vincent Levrero, Nadine De Boer, Solenne Moreau et Elisa Drique France, 7min

Planet ∑ (Planet Sigma) de Momoko Seto, 11 min 50

La Soupe de Franzy d’Ana Chubinidze, 8 min 38

Projection de films d’animation dans le cadre de la Fête nationale du Cinéma d’Animation en partenariat avec L’automne de la science.

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 17h15

gratuit

Tout public à partir de 5 ans.

Entrée libre. 3 ème étage

Public enfants. A partir de 5 ans.

Date(s) : 2025-10-11T16:00:00+02:00_2025-10-11T17:15:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris