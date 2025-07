Rencontre musicale avec la compositrice Lin-Ni Liao Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Rencontre musicale avec la compositrice Lin-Ni Liao Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 13 septembre 2025 .

Lin-Ni Liao est une compositrice taïwanaise née en 1977. Pianiste de formation, elle s’établit en France dans les années 2000, où elle poursuit ses études en composition. Son intérêt pour les relations entre les cultures européennes et asiatiques l’amène à écrire une musique mêlant les inspirations, les langages et les pratiques, avec une forte attention pour le geste et l’image. Douée de synesthésie, Lin-Ni Liao perçoit en effet les sons comme des lumières d’intensités différentes. Une sensibilité que l’on retrouve dans sa musique, intimiste et délicate, empreinte de poésie et de spiritualité. Lin-Ni Liao est directrice artistique de TPMC (Tout Pour la Musique Contemporaine), association qui promeut la musique contemporaine par une approche interdisciplinaire et interculturelle avec un regard croisé entre l’Extrême-Orient et l’Occident. Sa venue à la Bibliothèque Andrée Chedid est non seulement une rencontre, mais une invitation au voyage à la croisée des cultures.

Entrée libre

Le samedi 13 septembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T15:30:00+02:00

2025-09-13T15:30:00+02:00_2025-09-13T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T17:00:00+02:00

Date(s) : Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison de la Musique Contemporaine, la bibliothèque vous propose une conférence musicale animée par la compositrice, Lin-Ni Liao.



Entrée libre2025-09-13T15:30:00+02:00_2025-09-13T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr