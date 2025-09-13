Bibliothèque Animations d’automne Médiathèque Municipale Carhaix-Plouguer
Bibliothèque Animations d’automne Médiathèque Municipale Carhaix-Plouguer samedi 13 septembre 2025.
Bibliothèque Animations d’automne
Médiathèque Municipale Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-09-13
Découvrez le riche programme des animations proposées par l’équipe de la Bibliothèque ciné-lecture, Kafé BD, déambulation poétique… tout au long de l’automne. .
Médiathèque Municipale Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bibliothèque Animations d’automne Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-09-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée