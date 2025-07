FELIPE 2025 : Rencontre avec Myriam Bahaffou Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

FELIPE 2025 : Rencontre avec Myriam Bahaffou Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris samedi 4 octobre 2025.

Dans son dernier livre, Éropolitique :

Écoféminismes, désirs et révolution, paru aux éditions le passager clandestin, Myriam Bahaffou propose une

critique de l’érotisme comme un objet de consommation et de conquête. Elle y

oppose une vision éropolitique collective, décoloniale, antispéciste et queer,

valorisant les corps minorisés, l’hyperféminité féministe, et plaidant pour un désir

frondeur et avant tout déviant. Elle croise les pensées de sociologues,

philosophes, travailleur·euses du sexe pour montrer à quel point l’érotisme

peut-être le moteur de toute action révolutionnaire.

Elle viendra à la bibliothèque nous parler de son dernier livre en tant qu’invitée du Felipé.

Entrée libre.

Felipé ; Crédits : Felipé

En savoir plus sur Myriam Bahaffou… Myriam Bahaffou est chercheuse en philosophie le jour, militante écoféministe

la nuit (entre autres activités secrètes).

Elle s’intéresse aux liens

interespèces dans une perspective écoféministe et décoloniale afin d’élaborer

une compréhension intersectionnelle des enjeux touchant à la justice

climatique.

Elle est l’autrice de Des paillettes sur le compost. Écoféminismes au

quotidien (le passager clandestin, 2022).

Dans le cadre de la 23ème édition du Festival du livre et de la presse d’écologie, nous aurons le plaisir de vous proposer une rencontre avec la chercheuse et militante écoféministe Myriam Bahaffou.

Le samedi 04 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T18:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T17:00:00+02:00_2025-10-04T18:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547504 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr