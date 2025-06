A la découverte des trous noirs et des corps célestes insolites : conférence de Jean-Pierre Luminet Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris 10 octobre 2025

Jean-Pierre Luminet a publié en 2025 deux ouvrages : Voyager dans un trou noir avec

Interstellar aux éditions

Dunod ainsi que Corps célestes

insolites aux éditions du

Cherche-Midi.

Avec lui, nous embarquerons dans l’espace pour un voyage au cœur

des trous noirs et prendrons connaissance des dernières découvertes

astronomiques à travers la présentation de corps célestes divers et

incroyables !

Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, conférencier, écrivain

et poète français. Il est un spécialiste mondial des trous noirs et de la

cosmologie, directeur de recherches au CNRS, membre du Laboratoire

d’astrophysique de Marseille et de l’Observatoire de Paris.

Signature et vente de ses deux livres avec notre librairie partenaire en fin de rencontre.

Sur réservation auprès de la bibliothèque à partir du 19 septembre 2025.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

Dans le cadre de l’automne de la Science, consacré cette année à l’espace, la bibliothèque Arthur Rimbaud aura le plaisir d’accueillir l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, spécialiste des trous noirs.