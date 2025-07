Summer Camp – Tournois de l’été Bibliothèque Assia Djebar Paris

Summer Camp – Tournois de l’été Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 5 juillet 2025.

Samedi 5 juillet

Tournoi FIFA

Dernier contact avec le plancher des vaches et les terrains de foot. C’est le moment de tout donner !

Samedi 30 août

Tournoi Mario Kart

Ahhh le retour sur notre bonne vieille Terre, sa nature, son atmosphère : on peut en profiter ou … faire des parties de Mario Kart sur le canapé !

Affrontement par jeux vidéos interposés : on donne tout pour le départ et le retour sur Terre !

Premier samedi de juillet et dernier samedi d’août à 14h30

Le samedi 30 août 2025

de 14h30 à 17h30

Le samedi 05 juillet 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/