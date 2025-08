Prolongation : Exposition – Paula Villar, un regard sur le Brésil Bibliothèque Assia Djebar Paris

Paula Villar entre dans le monde du dessin de presse en 2021, particulièrement scandalisée par la gestion de la pandémie au Brésil sous le gouvernement Bolsonaro.

Dès lors, elle commence à réaliser quotidiennement des dessins et BD sur la situation au Brésil, ainsi que sur d’autres thèmes comme les réflexions existentielles, les animaux de compagnie, le monde du travail, la technologie… des dessins qu’elle publie quotidiennement sur son compte instagram.

Avec l’accueil enthousiaste de personnes partageant le même regard critique, son travail s’intensifie et elle abandonne son métier de psychologue pour se livrer pleinement à son métier de dessinatrice/illustratrice.

Ses dessins, alliant humour et critiques sociales dans un style comics vintage, visent à inciter le spectateur à réfléchir sur un certain sujet, principalement des thèmes politiques et sociologiques qui reflètent le monde injuste dans lequel nous vivons. En plus de ses dessins et BD réalisés numériquement à l’aide d’une tablette graphique, Paula Villar travaille également à la peinture à l’huile et réalise des dessins au crayon graphite dans un style réaliste.

Une exposition engagée de dessins et de bandes-dessinées par l’artiste brésilienne Paula Villar

Du mardi 08 juillet 2025 au samedi 23 août 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

+33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis