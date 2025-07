Les soirées intersidérantes Bibliothèque Assia Djebar Paris

Les soirées intersidérantes Bibliothèque Assia Djebar Paris vendredi 11 juillet 2025.

Vendredi 11 juillet

Soirée décollage

C’est le jour J, derniers ajustements avant l’embarquement. Le lancement du DJEBST3R A551-A est imminent !

Vendredi 25 juillet

Karaoké de l’Espace

Tubes planétaires et galaxies de stars. Dans l’Espace, personne ne vous entend chanter … et c’est tant mieux !

Vendredi 8 août

Escape Game « La Faille »

Mais où est donc passée Eurydice ? Enlèvement ou rupture du continuum espace-temps ? Sur Terre, à la bibliothèque, on mène l’enquête.

Vendredi 29 août

La Veillée lunaire

Repli sur la Lune, on monte la tente, on sort le drapeau et les chaises pliantes. Vue imprenable sur la Terre, tout est réuni pour passer un bon moment !

Au jardin de la Cabane Davout

Deux vendredis par mois, de 18h à 20h, l’équipage du DJEBST3R A551-A vous propose des animations pour rythmer votre croisière spatiale.

gratuit Tout public.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

