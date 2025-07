Les Space-Games : les activités du samedi Bibliothèque Assia Djebar Paris

Les Space-Games : les activités du samedi Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 12 juillet 2025.

Samedi 12 juillet

Yoga cosmique

On se détend et on respire après le décollage – avec une pointe de renforcement

Samedi 19 juillet

Concours de fusées

Avec une plateforme gyroscopique, un système de guidage (ou juste avec du papier !) c’est toi qui fabriques ta fusée !

Samedi 26 juillet

Zero gravity mini-golf

Du mini-golf, oui, mais en apesanteur !

Samedi 2 août

Moon art

Débris spatiaux, poussière d’étoiles et queues de comètes … On crée des oeuvres alunissantes !

Samedi 9 août

Rolling on the moon

Un parcours de billes comme à la plage mais … sur la Lune !

Samedi 23 août

Space bike

La Terre n’est qu’à 384 400 km, vous êtes prêts à pédaler

Du fun et de l’aventure : tu vas kiffer nos défis déjantés de l’été !

Les samedis du 12 juillet au 23 août de 15h à 16h, pour tous

gratuit Tout public.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

