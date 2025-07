Ciné-toiles – Ciné Star Pop ! Bibliothèque Assia Djebar Paris

Ciné-toiles – Ciné Star Pop ! Bibliothèque Assia Djebar Paris mardi 15 juillet 2025.

Vers l’infini, le popcorn, et au-delà !

Une fois par mois, les mardis 15 juillet et 12 août à 15h03

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis