Rencontre / podcast « l’écriture de l’intime » Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 27 septembre 2025.

Dans le cadre du temps fort « Portes Ouvertes » du quartier de la Tour du Pin et en partenariat avec l’association Les Fripons et le GHU Avron, venez assister à une rencontre/échange autour de l’écriture de l’intime à travers une expérience de bibliothèque vivante et l’enregistrement en direct d’un podcast sur la santé mentale.

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/