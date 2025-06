Et si vous passiez votre été à la bibliothèque ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris 1 juillet 2025

Votre bibliothèque reste ouverte tout l’été ! Les horaires réduits des vacances scolaires s’appliquent du 1er juillet au 31 août. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 10h à 18h. Fermeture les 15 et 16 août.

Pendant l’été, nous mettons à votre disposition (en plus de notre sourire habituel ! ) des coloriages pour les enfants, des mots fléchés pour petits et grands, des puzzles, des jeux de dames et des jeux d’échecs, et le petit plus : un espace frais puisque la bibliothèque est climatisée.

Sachez que si vous partez pendant l’été, nos livres vous accompagnent 8 semaines (au lieu du prêt de 4 semaines en temps normal). Vous pourrez donc bouquiner l’esprit léger.

Enfin, si vous souhaitez nous rencontrer en plein air, rendez-vous lors de nos bibliothèques hors les murs !

Bel été à toutes et tous.

Du mardi 01 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-01T01:59:59+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

On y est bien, il y fait bon (notre établissement est climatisé!), il y a de quoi lire, découvrir, jouer… et bien sûr, emprunter des documents au prêt d’été pour 8 semaines !