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Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant

Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant jeudi 6 août 2026.

Adresse : Jardin Izel Vor

Ville : 29940 La Forêt-Fouesnant

Département : Finistère

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Forêt-Fouesnant

Bibliothèque buissonnière

Jardin Izel Vor La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 13:00:00

Date(s) :
2026-08-06

La médiathèque prend l’air à bord de sa jolie caravane vintage.
Au programme des albums et des BD à dévorer en short et en tongs, des magazines et des nouvelles à grignoter en bronzant sur un transat, des beaux livres et de la poésie à savourer sous un parasol, sans oublier nos jeux de société.
À 11h, les bibliothécaires liront leurs plus belles histoires aux enfants.
En cas de pluie, la sortie de la caravane est annulée mais la lecture d’histoires est maintenue et aura lieu à la médiathèque.   .

Jardin Izel Vor La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50 

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English :

L’événement Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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