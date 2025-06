La place du père Bibliothèque Charlotte Delbo Paris 4 octobre 2025

Dans cette intervention, Elena Mirolioubova Grieszmann, consultante en parentalité et animatrice d’ateliers Filliozat, propose un éclairage sensible et concret sur l’évolution du rôle du père dans la famille d’aujourd’hui.

Entre héritage culturel, attentes sociales et volonté de s’impliquer pleinement, les pères d’aujourd’hui naviguent souvent entre injonctions contradictoires. Cette intervention invite à déconstruire les stéréotypes, mieux comprendre les freins à l’implication paternelle et ouvrir des pistes pour accompagner une parentalité plus équilibrée et inclusive.

Une rencontre ouverte à tous : parents, futurs parents, professionnels de l’enfance ou toute personne curieuse de repenser les rôles familiaux.

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit sous condition

Places limitées. Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel.

Public adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/

Atelier / Rencontre avec Elena Mirolioubova Grieszmann, dans le cadre des groupes d’échanges de l’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile-de-France