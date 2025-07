Jeudis de l’actualité : Le boycott citoyen : un levier efficace ? Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

Jeudis de l’actualité : Le boycott citoyen : un levier efficace ? Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris jeudi 25 septembre 2025.

Le boycott s’est imposé, depuis la fin de la guerre froide et l’avènement de la mondialisation, comme un levier d’action politique dont disposent les citoyennes et citoyens qui, faute de pouvoir institutionnel, misent sur leur seul nombre pour peser dans les rapports de force. Cette pratique ressurgit régulièrement, portée par des motivations diverses : préoccupations écologiques, dénonciation des conditions de production, ou rejet de certaines marques dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

Mais quelle est l’efficacité réelle de ces boycotts ? Les marques sont-elles véritablement affectées ? Modifient-elles leur stratégie par crainte d’être ciblées ? Assiste-t-on à une transformation sincère de leurs pratiques ou à une simple évolution de leur communication – entre souci de transparence et stratégie d’évitement – pour ne pas être mises en cause ? Enfin, comment ces boycotts citoyens, qui remettent en question l’ordre économique et politique, s’inscrivent-ils dans une histoire sociale plus longue ?

Karine Berthelot‑Guiet est professeure des universités en sciences de l’information et de la communication au CELSA – Sorbonne Université. Elle codirige le master « Communication et transitions » ainsi que le Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication (GRIPIC). Directrice du CELSA de 2014 à 2024, elle est spécialiste reconnue des échanges marchands et de la publicité, de ses discours, imaginaires et transformations. (à confirmer)

Olivier Esteves est agrégé d’anglais, professeur

des universités à l’Université de Lille et membre du Centre d’études et de

recherches administratives, politiques et sociales (UMR 8026). Spécialiste des

questions liées à l’immigration, à l’ethnicité et à l’intégration au

Royaume-Uni et aux États-Unis, il est également l’auteur des deux tomes d’Une

histoire populaire du boycott, parus aux éditions L’Harmattan.

Rencontre-Débat avec Karine Berthelot-Guiet et Olivier Esteves, professeurs d’université.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr, ou sur place auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

